Habla sobre la pérdida de su hermana

Aunque hace unas semanas Thalía aseguró que se alejaría de las redes sociales para sanar el profundo dolor que le dejó la partida de su hermana, Ernestina Sodi, la cantante decidió regresar, no solo para agradecer el apoyo y solidaridad que ha recibido en estos difíciles momentos; también para presentar dos nuevos proyectos.

El primero es el disco Navidad melancólica que lanzó a inicios del pasado noviembre; mientras que el segundo es el podcast Zoom in, en el que compartirá algunas reflexiones con sus casi 8 millones de suscriptores en Youtube.

Capítulo 1

El capítulo número uno estuvo dedicado a la memoria de Ernestina, quien murió el 8 de noviembre por complicaciones de salud tras sufrir dos infartos. A punto de cumplirse el primer mes de la partida de Sodi, la intérprete de “Amor a la mexicana” confesó que aún no logra asimilar su ausencia ya que, dijo, ha sido uno de los momentos más traumáticos de su vida.

“El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un ‘shock’ muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia... Sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas. Abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte. Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”, expresó.

Sin embargo, también se dijo consciente que, según su fe, Ernestina se encuentra en un lugar mucho mejor y en presencia de Dios, situación que logra darle un poco de consuelo. “Sé que mi hermana está en mejor situación que nosotros, sé que ella está de cara a Dios, en una mejor circunstancia espiritualmente... Creo que mi hermana está más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia”, agregó.

Agradece el cariño

En cuanto al apoyo que ha recibido de sus seguidores, Thalía les dedicó un breve mensaje para agradecer tanto cariño y hacerles saber que poco a poco está saliendo adelante.

“Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por sus palabras de aliento, ¡y por inyectarme fuerza para salir adelante! Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”, escribió.