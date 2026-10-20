Habla sobre violencia económica

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, reveló que sufrió “violencia económica públicamente” durante los últimos tiempos.

Esto lo dijo en el podcast Ruido y sentimiento, en una entrevista grabada tras su concierto del 3 de octubre en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, dentro de la gira de su disco Latinaje.

“Yo en estos últimos tiempos sufrí mucho la violencia económica públicamente. Y no me muevo de ese lugar”, afirmó la cantante durante la charla. Agregó que, aunque existen cosas que corresponden señalar, otras “son interpretadas de una manera muy loca”, según el contexto cultural de cada país.

Entorno

Ya que Cazzu actualmente mantiene una disputa legal con su expareja, Christian Nodal, en torno al cuidado y los permisos de viaje de su hija Inti. La conversación se produjo después de un recital, que realizó en el sitio donde se encontraba su familia.

El show marcó el primer estadio de la carrera de la artista en su provincia natal, ante más de 20 mil personas, en medio de una gira que todavía tiene fechas pendientes en Uruguay y España.

Por otro lado, “La Jefa” explicó que notó diferencias según los lugares donde se volvió popular respecto a cómo la gente percibe a quienes tienen dinero. “He ido viendo que en ciertos lugares donde me he hecho muy popular, la cultura de la gente de cómo ve a los que tienen plata está equivocada, está mal”, sostuvo.

Para la artista, el dinero es “circunstancial” y no puede definir el respeto que una persona le tiene a otra. “No puede definir el respeto que vos le tenés a una persona. No puede. No puede porque no”, repitió, enfática, durante el diálogo.

La reflexión surgió a partir de una discusión más amplia sobre su canción “Chapeadora”, un tema en el que advertía sobre la importancia de no perder la autonomía económica dentro de un vínculo de pareja. “A mí me pasa que a veces yo canto ‘Chapeadora’ y ya no soy la persona que pensaba eso”, reconoció.

Pese a esa distancia personal con la letra, Cazzu valoró el efecto que la canción tuvo en otras mujeres. Dijo que ve “lo importante” que es para ella observar cómo las jóvenes toman ese mensaje “como una educación financiera” para no ceder autonomía en una relación.