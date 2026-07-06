Hablan de hallazgos en Tenam Puente

La conferencia “Tenam Puente: nuevos hallazgos” se convirtió en un espacio que despertó el interés por este sitio arqueológico ubicado a escasos kilómetros de Comitán de Domínguez.

El Museo Arqueológico de esta ciudad, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradeció a todas las personas que los acompañaron a este evento que contó con la presencia de profesores, estudiantes, investigadores, profesionistas y público en general, quienes hicieron de este encuentro una oportunidad enriquecedora para el intercambio de conocimientos.

Especialistas

Una de las participantes fue la doctora Elizabeth H. Paris, quien aprovechó la actividad para presentar los resultados de las investigaciones más recientes hechas en citada zona arqueológica, destacando el trabajo de colaboración que lleva a cabo junto a los codirectores de proyecto, el doctor Roberto López Bravo y el maestro Gabriel Lalo Jacinto.

Por medio de esta ventana, compartieron nuevos hallazgos, metodologías de investigación y evidencias que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre este importante espacio. En tanto, el Museo Arqueológico de Comitán aseguró que la investigación cobra mayor valor cuando se comparte con la sociedad.

“Por ello, continuamos impulsando espacios de divulgación que acercan al público al trabajo arqueológico, fomentan el diálogo entre especialistas y comunidad, y fortalecen el reconocimiento y la conservación de nuestro patrimonio cultural”, indicó.

Finalmente, invitaron a todos a estar pendientes de sus próximas actividades para seguir descubriendo, aprendiendo y compartiendo la riqueza del patrimonio arqueológico de la región.