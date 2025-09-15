Hablan de tragedia de Marian Izaguirre

A través de un comunicado difundido en su sitio oficial, la dependencia indicó que la joven de 23 años presentó muerte cerebral, derivada de las condiciones en que fue encontrada el 6 de septiembre en un hotel de la ciudad de Morelia.

La FGE detalló que, en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, obtuvo la autorización de familiares de la influencer para la preservación de sus órganos.

En redes sociales, donde el caso de Marian Izaguirre se mantuvo vigente durante su desaparición y posterior hospitalización, surgieron cuestionamientos sobre la nueva versión oficial, ya que plantea un cambio en la primera línea de investigación que seguían las autoridades.

Durante un evento público efectuado el 10 de septiembre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la FGE otorgó medidas de seguridad a la influencer, quien permanecía internada en el Hospital de la Mujer de Morelia. “El estado de salud es crítico, y se está investigando, y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida”, expresó el mandatario.