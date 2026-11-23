Cuando Elisabetha Gruener se fue a estudiar actuación a Londres, Susana Zabaleta pensó que finalmente podría dormir tranquila. Su hija estaría lejos de México, en un país que consideraba más seguro para una mujer. Sin embargo, descubrió que ni la distancia podía desaparecer uno de sus mayores temores: que alguien le hiciera daño.

“Siempre he pensado que es un miedo que no se te quita nunca. Me acuerdo cuando se fue a estudiar a Londres, decía ‘ay, por fin voy a dormir’, porque Inglaterra es un país más seguro, mucho más seguro. Pero malos hay en todas partes y hombres hay en todas partes”, cuenta la cantante y actriz mexicana.

Elisabetha, hija de Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, se graduó en 2022 de East 15 Acting School, en Inglaterra, y desarrolló su propia carrera como actriz y directora teatral, además de fundar la compañía Insecta.

Serie

Aunque pertenece a una generación con mayores libertades que la de su madre, reconoce que crecer siendo mujer en México también significa aprender a vivir en estado de alerta.

Ese miedo compartido entre generaciones también forma parte de la historia que ambas protagonizan en la cuarta temporada de Mujeres asesinas, la serie de Vix inspirada en los relatos de la escritora argentina Marisa Grinstein.

En el episodio que se estrenó el viernes, Susana interpreta a Luz, una mujer obsesionada con conservar su juventud que enfrenta una situación relacionada con la seguridad de su hija. Para la actriz, ganadora del Ariel y con una trayectoria que abarca la ópera, el teatro musical y la televisión, comprender los impulsos más oscuros de su personaje no resultó tan complicado como imaginaba. “Yo creo que todos hemos pensado ‘si alguien le hace algo a mi hija, voy y lo acuchillo, no 100 veces, 250’. Son cosas que uno, aunque no lo quiera, piensa, y es muy fuerte. Tienes que aceptar que así es. Yo en algún momento lo pensé. Dije ‘yo sí sería capaz de matar a alguien si pasara esto’”, confiesa.

La libertad tiene un precio

Susana construyó una carrera y una vida personal alejadas de las convenciones. Actualmente mantiene una relación con Ricardo Pérez, comediante y conductor de La Cotorrisa, casi 30 años menor que ella. Sin embargo, reconoce que ejercer su libertad no siempre fue sencillo, especialmente cuando las críticas provenían de su propia familia.

“Yo amo la libertad que no solo les dan, sino que se toman las mujeres de ahora. Me hubiera encantado tenerla, me hubiera fascinado. Yo la tomé, ¿sabes?, pero todo el tiempo fui criticada por mi familia. ‘Tú siempre haces lo que quieres, eso no está bien, la Iglesia…’. Y uno dice ‘pues, bueno, pero así soy yo’”, recuerda.

“Nosotras la tenemos por ustedes”, interviene Elisabetha, quien considera que crecer junto a una mujer como Susana le enseñó que la inteligencia, la sensualidad y la independencia no tienen por qué excluirse.