Hablan sobre las obras de Kahlo y Banxico

Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), dice tener facultades “limitadas” para actuar ante el señalamiento de obras desaparecidas de la artista Frida Kahlo que dejó en un fideicomiso al Banco de México. “Creo que el Banco de México nos tendría que solicitar una intervención”, afirmó en un breve encuentro que sostuvo con la prensa en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Entendamos que el Instituto Nacional de Bellas Artes no es una fiscalía, es una institución de salvaguarda del patrimonio y nuestras facultades están claramente estipuladas por la ley”, dijo la funcionaria.

El pasado 2 de abril, Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, publicó una investigación donde se señala la presunta desaparición de al menos 10 obras y 6 páginas del diario de Frida Kahlo. Las obras de la artista, que son protegidas por declaratoria de monumento artístico, pertenecen al fideicomiso que administra el Banco de México.

Hasta ahora, el Instituto se ha limitado a declarar que pidió al Banco de México información “completa y exhaustiva” sobre el tema. De la Paz señala que es lo único que puede hacer Inbal en esta situación por “limitantes en relación a lo que el Instituto puede hacer y cómo proceder… El Instituto en este momento lo único que puede hacer es esperar a que el Banco de México dé respuesta y que el fideicomiso, que es un ente que está facultado para proceder jurídicamente en relación a los temas que resguarda, haga lo que tenga que hacer”.

Además, la funcionaria explicó que el desaparecidas no puede partir de sospechas, sino trabajar con información que den “las autoridades”. Sobre el hecho de que la investigación viene de Trujillo, una persona que tuvo un cargo de alto rango en los museos involucrados, De la Paz cuestiona que hasta ahora haya hecho pública la información: “Yo no puedo partir de hechos que no están comprobados, por más información que haya, creo que hay los conductos adecuados dentro del fideicomiso para que ellos procedan. Y efectivamente pues si es una exfuncionaria de dichas instituciones pues también se pudo haber hecho algo en su oportunidad y no necesariamente en este momento, que pareciera ser ya un poco tardío en relación a los tiempos que se estipulan”.

En un reportaje publicado el pasado 13 de mayo en esta casa editorial, el abogado especializado en derecho cultural Luis Cacho explicó que aunque el fideicomiso sea de propiedad privada, el robo de obras con declaratoria de monumento artístico se prevé en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que es un delito federal y “uno que se persigue de oficio, lo que significa que cualquier persona puede denunciar el robo ante la Fiscalía General de la República”.

El especialista señaló que, en este caso, el Inbal y Secretaría de Cultura “deben presentar la denuncia, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé que cualquier servidor público, que con motivo de sus funciones tenga conocimiento de un hecho constitutivo de delito, debe hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, o sea la FGR”. De hecho, el abogado explicó que incluso la Fiscalía debería abrir una carpeta de investigación sin esperar una denuncia, porque el caso ya se hizo de su conocimiento a través de la prensa.