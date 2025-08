Hablarán del sufrimiento de los famosos

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara mostrará el lado más vulnerable de las celebridades a través de un nuevo programa donde abordarán los problemas personales con los que el público podría identificarse.

Aunque podría pensarse que la diferencia de realidades entre las estrellas y los ciudadanos de a pie puede dificultar la empatía, Sánchez Azuara considera que es al revés. “Antes de ser artistas, son personas que quizá tienen mayores sufrimientos que cualquier otra persona y tienen que dar su mejor cara siempre. No tienen esta libertad que tienen las personas que no son públicas para poder ir a un restaurante o ir a ver una película en pants”, explicó Rocío Sánchez Azuara.

Andrés Tovar, productor del proyecto, señaló que el objetivo será mostrar temas de gran interés para los mexicanos, combinando el estilo empático de Sánchez Azuara.

Segunda temporada con “lords” y “ladies”

Ya tienen confirmados 10 episodios, que se transmitirán semanalmente los domingos a las 8 de la noche, pero tanto Rocío como Tovar ya contemplan una segunda temporada donde invitarían a los llamados “lords” y “ladies” para contar “su verdadera historia”.

El nuevo show de televisión será producido por Andrés Tovar y se llamará Tu historia como la mía.

Espera un buen recibimiento

El programa se estrenará el próximo domingo 3 de agosto a las 20:00 horas y contará con dos invitados de lujo: Cristian Castro y su madre, Verónica Castro. Tanto la conductora como el productor esperan tener buen recibimiento de parte del público y dicen sentirse confiados. “Al principio, yo pensaba que me podrían hasta afectar y que decía me pueden testerear el rating de acá de lo que estamos haciendo todos los días nuevo los estrenos, no, no, ni siquiera nos mueven”, confesó Azuara.

El reality talk show de Rocío Sánchez Azuara se transmitirá todos los domingos en la noche a través de la señal de TV Azteca.