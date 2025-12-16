Hablarán sobre escritura poética

El ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, edición 2025, Julio César Melo Toledo, brindará la mañana de este martes 16 de diciembre una charla titulada “Sobre escritura poética: desde lo individual y lo cotidiano”.

La cita es en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero, a las 10:00 horas, según informó el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Sobre la deliberación

La edición 2025 del certamen literario organizado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas fue para el mencionado escritor, que cuenta con una sólida trayectoria internacional y nacional, en disciplinas como la poesía, el teatro y el cuento.

Refieren que la obra ganadora estuvo amparada bajo el seudónimo “Muchacha ojos de papel”. Asimismo, detallaron que el jurado calificador conformado por Rosina Conde, Ethel Krauze y Jorge Escobar estableció que el libro Botánica forense aborda con sobrecogedora emotividad el drama humano de los feminicidios y las mujeres buscadoras, a través de un lenguaje y una enunciación naturales y depurados de artificio.

“La obra destaca, así, por su pureza lírica y por hacer del mundo vegetal una irónica alegoría de la transitoriedad de la existencia segada por la violencia, el azar o los ciclos de la vida”, indicaron.

Perfil

Julio César Melo Toledo, maestro en Literatura por la Universidad de Aarhus en Dinamarca, licenciado en Ciencias de la Cultura por el Claustro de Sor Juana y formado en teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), ha enriquecido su voz literaria con estudios en Cuba y Argentina, además de talleres con figuras como Elsa Cross, Ricardo Yáñez y Jesús González Dávila.

Es la segunda vez que se organiza una actividad de este tipo. En el mes de noviembre, el ganador del Premio Nacional de Cuento Corto, Gustavo Vázquez Lozano, encabezó la charla “Cómo escribir sin querer ser escritor: el arte de observar, fracasar y convertir el silencio en literatura”.