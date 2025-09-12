Habrá 5ª temporada de Rosario Tijeras

Bárbara de Regil confirmó que la serie Rosario Tijeras tendrá quinta temporada en Netflix. Y en esta ocasión, además de interpretar a la protagonista, Regil será productora de la historia.

Durante una entrevista para The Hollywood Reporter, Bárbara confirmó que Rosario Tijeras le ha dado grandes oportunidades y ahora quiere explotarlas involucrándose más en el proceso.

“Creo que con el paso de los años he adquirido experiencia sobre algunos temas de producción y es momento de sacarlos adelante con este producto que he defendido”, explicó la actriz.

La cuarta temporada, estrenada en TV Azteca, demostró que la historia de la heroína sigue vigente, captando la atención de nuevos y viejos seguidores en la televisión abierta.

Este éxito en distintas plataformas y formatos, desde el streaming en Netflix hasta la televisión tradicional, subraya la solidez de la franquicia y la demanda constante de más capítulos.