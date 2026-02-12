Habrá despidos en Imagen Televisión

Ana María Alvarado, conductora del matutino Sale el sol, reaccionó a versiones periodísticas que sostienen que Grupo Imagen despedirá a 300 empleados durante el primer trimestre de 2026 para contener una crisis financiera.

Mediante su canal de Youtube, la comunicadora aludió a la información difundida por Álex Kaffie, excolaborador de la televisora, con quien mantiene una rivalidad que ha trascendido lo profesional.

Alvarado, quien omitió mencionar el nombre del autonombrado “villano de los espectáculos”, confirmó que el conglomerado —que integra Imagen Televisión, Imagen Radio, diario Excélsior, Imagen Digital y Excélsior Televisión— transita hacia una contracción.

Sin embargo, subrayó la situación no es diferente a escenarios que se repiten en otras organizaciones: “En todo el grupo hacen recortes, como en todas las empresas. Siempre, cuando inicia el año, se hacen ajustes. Hay despidos entre diciembre, enero, febrero”.

Contrario a la información que circuló en medios y se viralizó en redes sociales, Alvarado destacó que el recorte de personal no se centrará en Imagen Televisión: “El recorte es en todas las áreas, incluso de hospitales, hoteles y muchas otras cosas. Entonces, todos los empleados que dicen que van a quitar no son de la televisora”.

Niveles de audiencia

Sobre una supuesta caída precipitada en los niveles de audiencia de Sale el sol, Alvarado sostuvo que, por el contrario, el matutino ha tenido un repunte que calificó como “histórico” dentro del contexto de la televisora. “Este lunes tuvimos el mejor rating de la historia, creo. Pero no solo es este día, llevamos bastantes semanas alcanzando muy buenos niveles de audiencia. Entonces, no crean eso”, insistió

La periodista, quien actualmente enfrenta un proceso legal por despido injustificado contra la locutora Maxine Woodside, indicó que esta experiencia le enseñó que nadie es inamovible en la televisión. “No me corren hasta el día de hoy. Ya entendimos que la silla, como bien me decía Maxi, es prestada”, señala.