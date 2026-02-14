Habrá guerra en la casa: Caeli

Caeli fue directa al hablar sobre su entrada a La casa de los famosos de Telemundo: “Sé que ahí va a haber guerra, pero estoy preparada para eso”. La creadora de contenido fue clara sobre lo que espera dentro del programa de Telemundo. “Sé que no voy a entrar a la casa de los ositos cariñositos”, afirmó.

Patricia Caeli Santaolalla López, conocida en redes solo como Caeli, se consolidó con humor, parodias y consejos de maquillaje. El personaje de Juanxita se volvió uno de los más recordados por su voz aguda y estilo frontal.

Además, estudió actuación y ha participado en conducción y en “Las estrellas bailan en Hoy”, donde logró destacar. Para ella, el encierro no solo implica exposición mediática, sino un desafío mental. “Yo este programa me lo vivía desde mi sala… y ahora vivirlo desde adentro, el juego mental, siento que es un reto personal gigante”, señaló.

Además, ve en esta oportunidad una puerta para retomar su sueño en televisión.

Estrategia

Sobre su plan dentro de la casa, evitó hablar de tácticas rígidas. “¿Estrategia? Yo creo que no puedes tener. Mi estrategia es conectar con la gente. Voy a llegar, me voy a conectar y con quien no conecto, ‘bye’”, asegura.

Además, considera que una fórmula calculada puede derrumbarse en el primer enfrentamiento de ese show. Entre los confirmados dijo tener afinidad con Kunno, por experiencias compartidas, y también se mostró entusiasmada por conocer a Laura Zapata: “Siento que es mala, pero una mala cómica. Siento que tiene un corazón lindo”.

Caeli recordó que en una temporada anterior estuvo cerca de entrar en Televisa. “Yo ya estaba con la maleta hecha… y al final no se cerró. Pero se me quedó la cosquillita”, contó. Tras varios intentos, hoy asume que es momento.