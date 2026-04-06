Habrá serie sobre caso Epstein

El polémico caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein ha sido llevado a la pantalla en documentales, investigaciones y programas especiales; sin embargo, ahora llegará al streaming en formato serie.

De acuerdo con información publicada por Variety, Sony Pictures Television está trabajando en el desarrollo de una miniserie que contará con la participación de la actriz Laura Dern.

La producción, afirmó el medio, estará basada en el libro Perversión de la justicia: la historia de Jeffrey Epstein, de la periodista Julie K. Brown, quien reactivó el caso al exponer nuevos detalles sobre la red de abuso.

Elenco desconocido

Aunque aún no se han dado más detalles del proyecto, como el elenco, la fecha de estreno ni la plataforma que la distribuirá, sí se ha revelado que Dern dará vida a la periodista.

De concretarse, el proyecto sería la primera serie ficcionada sobre el caso, uno que ha causado gran indignación no solo en EE. UU., sino en el mundo, pues políticos, artistas y hasta miembros de la realeza han sido vinculados.

Dern también fungirá como productora, mientras que Adam McKay y Kevin Messick se suman al proyecto a través de su compañía Hyperobject Industries.