Habrá serie sobre “La Mataviejitas”

A Juana Barraza Samperio le llamaron “La Mataviejitas” porque se dedicaba a asesinar a mujeres de la tercera edad, incluso en su propio domicilio, contabilizando cifras oficiales al menos 16 homicidios, aunque se estima que sus víctimas podían sumar 40.

En una segunda faceta de su vida, era una luchadora que se hacía llamar La Dama del Silencio, cuyo nombre portaba en un llavero que le fue encontrado el día de su detención en 2006, después de haber matado a una mujer de 89 años.

Veinte años después de su aprehensión (y una pena cercana a los 800 años de prisión), habrá una serie inspirada en el caso, bajo el título Mataviejitas, protagonizada por Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez, para HBO Max.

Suspenso

En un comunicado oficial, la plataforma streaming dio a conocer que la producción es liderada por Humberto Hinojosa, contando en la codirección con J. M. Cravioto “Como chilango, crecí rodeado de estos relatos y siempre me ha emocionado llevarlos a la pantalla desde una mirada profundamente mexicana. ‘Mataviejitas’ es una historia que solo pudo haber ocurrido aquí, con una identidad, un lenguaje y una sensibilidad propios”, expresa Hinojosa en el documento.

Mariano César, head de Contenidos de Entretenimiento General de Warner Bros. Discovery para América Latina y US Hispanic, apunta en el mismo que la serie contendrá el suspenso y la tensión de un gran thriller criminal.

Mataviejitas sería la cuarta producción conocida del caso, pues justo a principios del siglo el mundo del videohome sacó su propia cinta homónima con Isaura Espinosa y Rogelio Guerra, bajo la dirección de Christian González, casi en paralelo a La Mataviejitas: asesina serial, con Mario Arévalo y Claudia Calderón.

Hace tres años, Netflix estrenó el documental La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas. La nueva serie original de HBO es producida por Exile Content para Warner Bros. Discovery.