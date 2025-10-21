¿Habrá Teléfono negro 3?

Teléfono negro 2 superó en la taquilla a los grandes estrenos de Disney y los thrillers del momento. Por este motivo, los fans del horror ya esperaban una tercera parte. Ethan Hawke, el actor que interpreta al villano de la cinta aclaró si esta secuela finalmente tendría continuidad.

En ese momento, la industria del cine enfrentaba cierto desconcierto con las secuelas. Uno de los casos más sonados de la semana fue el fracasado estreno de Tron: Ares, que prometía ser uno de los mejores lanzamientos de la temporada y terminó juntando 33 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Hawke reveló en una entrevista con Entertainment Weekly que le gustaría ver en una posible tercera entrega de la saga de terror, la cual podría llegar a los cines si Blumhouse y Universal daban el visto bueno.

El también director de cine explicó que había evitado participar en secuelas debido a la mala respuesta que recibieron algunas películas que no lograron replicar su éxito inicial. “En teoría, no creo en las secuelas, Simplemente no me gustan porque a menudo se convierten en un intento de lucro corporativo”, señaló el actor de Teléfono negro 2.

En relación con la tercera película, Ethan Hawke aclaró que le gustaría ver a su personaje siendo arrastrado al infierno y conocer su origen. “Me gustaría ir al infierno con ‘El Acechador’. Me gustaría conocerlo. Ese sería mi sueño para la tercera, que fuera una historia sobre el personaje, sobre qué lo formó, quién fue y cómo acechaba los sueños de otras personas”, detalló el actor.

¿De qué trata?

Cuatro años después de escapar del temible secuestrador conocido como “El Acechador”, Finney Blake intenta rehacer su vida junto a su hermana Gwen, pero las pesadillas y las visiones del pasado regresan con fuerza.

De repente, Gwen empieza a recibir inquietantes llamadas en un viejo teléfono negro y un grupo de adolescentes desaparece en un campamento, los hermanos se ven arrastrados nuevamente a una pesadilla que mezcla lo sobrenatural con los traumas del pasado.