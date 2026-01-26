Hacen cambio de prioste de San Sebastián

Con un dejo de nostalgia y tristeza por la inminente finalización de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el 23 de enero los parachicos danzaron por última ocasión a San Sebastián Mártir y prometieron que volverá el próximo año.

El día viernes se hizo el cambio de prioste en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ubicada a un costado del río Grijalva, marcando el final de la fiesta religiosa.

Al culminar la misa, la familia Solís Castro, guardiana de San Sebastián Mártir desde el 23 de enero del 2025, entregó el santo a la familia Castillejos Barrientos, encabezada por la profesora Esmeralda Barrientos, nombrándolos encargados de los festejos el próximo año.

Aceptación

En su mensaje, Esmeralda Barrientos resaltó que “este día se unen el cielo y la tierra para recibir en nuestra casa a San Sebastián Mártir, nuestro Santo Patrono y amigo”.

Asimismo, dieron a gracias a Dios por permitirles seguir manteniendo la tradición que los une como pueblo y que los hace recordar la victoria de la vida ante la muerte. “San Sebastián, te damos la bienvenida a nuestro hogar, a esta tierra de Chiapa de Corzo donde tus hijos te han venerado por generaciones”, expresó.

La nueva familia de priostes tiene también la tarea de preservar y velar por el respeto a la figura de la chiapaneca, ya que fueron de los principales impulsores del Día de la Chiapaneca.

Que no se acabe la fiesta

Para aquellos que gustan de danzar vestidos de parachicos, el 23 de enero es un día de sentimientos encontrados. Por un lado, mantienen la alegría de estar bailando, pero, por otro, saben que luego de llegar a la casa del patrón tendrán que esperar todo un año para volver a salir a las calles. Aunque el cansancio es evidente, el ánimo es el motor principal para seguir danzando al ritmo del tambor y el carrizo.

Con esta actividad concluye una de las celebraciones tradicionales más importantes del estado de Chiapas.