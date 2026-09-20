Hacen de la foto un espacio de memoria

La fotografía como una herramienta para construir memoria, generar diálogo y establecer vínculos entre artistas, estudiantes y comunidades es el eje de la tercera edición del Festival Tragaluz, el cual se realiza desde 18 de septiembre al 31 de octubre de 2026 en Michoacán. “La fotografía también es una forma de recuperar la memoria y narrar los territorios desde las voces de quienes los habitan. Tragaluz reconoce a Michoacán como un espacio de creación y encuentro, donde las imágenes fortalecen los vínculos comunitarios, abren conversaciones y proyectan nuevas historias sobre su riqueza cultural”, ha señalado al respecto la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) y forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa que promueve actividades culturales y artísticas en el país.

Inicios del encuentro

En entrevista, el director general y artístico del Festival Tragaluz, Jesús Cornejo Estrada, explica que el proyecto surgió hace tres años a partir de la colaboración entre artistas visuales, fotógrafos, gestores culturales y comunicadores de Michoacán y la Ciudad de México, con el propósito de crear una plataforma para la fotografía en el estado y de establecer vínculos con creadoras y creadores de otros lugares del país y del extranjero.

Inició como un espacio de talleres; luego, adquirió el formato de festival. Cada encuentro se articula alrededor de un concepto: el primero fue “El origen”; el segundo, “Entre mundos”; y la edición 2026 lleva por título “Memoria y fuego”. El concepto —explica el entrevistado— parte de la capacidad de la fotografía para reconstruir la memoria social, personal, colectiva y comunitaria y, por otro, del significado del fuego dentro de la cultura purépecha como elemento relacionado con la vida y la reunión comunitaria.

El encuentro también plantea que la fotografía construye y comparte distintas miradas sobre Michoacán a partir de su diversidad cultural, artística, comunitaria y natural: “Uno de nuestros principales objetivos es contar una nueva historia de quiénes somos nosotros como pueblo michoacano a nivel nacional e internacional, porque para esto sirve también un festival como este”, afirma Cornejo Estrada.

La imagen como punto de encuentro

La programación reúne 25 actividades en poco más de un mes: seis exposiciones, siete conversatorios, una conferencia magistral, cinco talleres, dos asesorías y clínicas, una presentación editorial y tres actividades multidisciplinarias. Todas son de acceso gratuito.

Inició en Morelia, Michoacán, el viernes 18 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Clavijero con la exposición colectiva “El lado inmóvil del tiempo: músicos que hacen fotografía”, la cual reúne la mirada de ocho músicos, y con “Reminiscencias”, de Elsa Medina, muestra que (realizada en colaboración con el Centro de la Imagen) acerca el trabajo fotoperiodístico y documental de la autora al público.

En la presente edición, el encuentro extiende sus actividades a Pátzcuaro, Angahuan y Tzintzuntzan con exposiciones, conversatorios y propuestas que llevan la fotografía y la memoria a distintos puntos del estado. Como parte de la colaboración con el Centro de la Imagen, Michoacán participa como estado invitado de Fotoseptiembre, por lo cual tiene presencia en Ciudad de México y en otros puntos del territorio michoacano.

La imagen —comenta Cornejo Estrada— puede ser más que un objeto para contemplar: puede detonar conversaciones; por ello, la programación del festival contempla conversatorios que reúnen a artistas con profesionales de otros campos: entre ellos, gestores culturales, personas dedicadas a la curaduría y especialistas en derechos humanos.