Tefi Valenzuela está dando de qué hablar en el reality Hotel VIP, al romper en llanto por sentirse agredida por los chistes que hicieron sobre su cuerpo y sus cirugías.

La modelo peruana no aguantó las bromas de sus compañeros, pues dijo que nunca les ha faltado al respeto del modo en el que lo hicieron con ella. Los comediantes que participan la hicieron quedar como si fuera una mujer “fácil” que se acuesta con cualquiera para tener lo que quiere, y eso la hizo sentir mal.

“Por tener un cuerpo así yo tengo que ser, no sé cómo lo que dijeron de ‘Acapulco Shore’, que no sé qué mierda. Me jode que me hagan esas bromas estúpidas porque yo creo que nunca les he faltado el respeto tampoco a ellos”, dijo la joven, sin poder evitar llorar y sentirse mal.

Lo cierto es que Valenzuela ha demostrado que es una contrincante difícil de tumbar y su estrategia cambió al mostrarse muy acaramelada con el novio de Alicia Machado, Christian Estrada, pues pasaron la noche juntos en una suite después de darse un beso francés, como parte de uno de los retos del programa.