La modelo Hailey Bieber pudo mantener su embarazo en secreto durante seis meses porque tenía una “pequeña” pancita. La joven y su esposo Justin Bieber están esperando a su primer hijo juntos, pero Hailey no anunció la gran noticia hasta que tuvo seis meses de embarazo y ahora reveló que fue capaz de ocultar fácilmente su vientre usando “grandes chamarras”.

Durante una entrevista con la revista W, Hailey Bieber indicó: “Honestamente fui capaz de guardar el secreto porque tuve una pequeña pancita que apenas se notaba. En realidad, no tenía barriga hasta que tuve seis meses, que fue cuando lo anuncié. Pude llevar chamarras grandes y esas cosas”.

La empresaria admitió, además, que podría haber mantenido el embarazo en secreto hasta el parto, pero no quería ocultar una noticia tan importante. “Probablemente, podría haberlo ocultado hasta el final. Pero no me gustaba el estrés de no poder disfrutar de mi embarazo exteriormente”, comentó.