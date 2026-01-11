Hailey Bieber protagoniza campaña

Victoria’s Secret ya activó motores rumbo al mes del amor con su campaña de San Valentín 2026 bajo el título “A very VS Valentine’s”, y la protagonista no es otra que Hailey Bieber: modelo, empresaria y una de las figuras más influyentes de estilo.

Lo que hace especial esta campaña no es solo la estética romántica o los diseños, sino la forma en que rinde homenaje a una de las imágenes más memorables de la marca. En una de las fotografías promocionales, Bieber recrea una escena icónica de Gisele Bündchen de 2001, en la que la supermodelo aparecía dentro de un cajón pintándose las uñas mientras lucía lencería, un momento que marcó una época en la historia visual de Victoria’s Secret.

Promocional

La nueva campaña retoma esa estética vintage con un toque contemporáneo. En la imagen que es ya viral en redes, Hailey aparece sentada en la gaveta inferior de una cómoda antigua, pintándose los dedos de los pies, tal como lo hizo Bündchen hace 25 años.

Sin embargo, el estilo de Bieber logra una reinterpretación moderna: mientras que la brasileña llevó un conjunto rosa liso, Hailey opta por una versión con detalles más actuales —como estampados de corazones y toques de encaje en tonos pastel— que conectan con la vibra romántica esperada de San Valentín.

La campaña incluye, además de esta imagen nostálgica, varias piezas de la colección “A very VS Valentine’s”, que van desde bralettes y panties con motivos de corazones, hasta conjuntos de pijamas satinados, pasando por piezas más atrevidas en rojo y negro que buscan celebrar la feminidad desde diferentes perspectivas.