Hallan bacteria en Museo Guggenheim

El Museo Solomon R. Guggenheim de la ciudad de Nueva York es uno de los edificios más célebres de Manhattan que recientemente dieron positivo en pruebas de la bacteria que causa la enfermedad del legionario, en medio del más reciente brote en la ciudad.

El departamento de salud de la ciudad difundió una lista de 31 edificios del Upper East Side a los que se les ordenó limpiar y desinfectar sus torres de enfriamiento, mientras la ciudad enfrenta el más reciente brote de la enfermedad, una forma grave de neumonía.

El distintivo museo de arte, de forma cilíndrica, fue uno de los 19 que ya han completado el saneamiento, según la lista del departamento. Se esperaba que el resto concluyera el trabajo el sábado.

Funcionarios municipales subrayaron que los resultados positivos no confirman a ninguno de los edificios como la fuente del brote, ya que en las pruebas hechas no fue posible distinguir entre bacterias vivas y muertas. También indicaron que el recinto no cerró en ningún momento debido al resultado positivo ni por los trabajos de saneamiento.

“La ciudad ha confirmado que no se necesita ninguna acción adicional en este momento, y esto no representa ningún riesgo para nadie dentro del edificio”, señaló el museo el sábado en un comunicado, y precisó que cuenta con una empresa externa que realiza pruebas y tratamientos mensuales regulares de su torre de enfriamiento.

El Guggenheim fue diseñado por el reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright y está designado como sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco como una de las obras arquitectónicas definitorias del siglo XX.

Más de 50 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad del legionario en relación con el conglomerado de casos del Upper East Side, de las cuales menos de 20 permanecen hospitalizadas, según los datos más recientes del departamento de salud de la ciudad. Hasta el momento no se han reportado decesos.