Hallan composiciones de Mozart

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, un manuscrito autógrafo que incluye siete piezas para arpa y flauta, fue hallado por un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) en París, anunció la institución.

Se trata de un “descubrimiento mayor reconocido por los especialistas”, según Gilles Pécout, director de la BnF, añadiendo que la pieza aporta información “sobre el joven profesor Mozart” y documenta “la última estancia parisina” del músico en 1778. El cuaderno contiene una docena de “lecciones de composición” del músico austríaco (1756-1791).

El compositor impartió estas clases “a diario” en París de mayo a julio de 1778 “a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guines, hija del duque de Guines, excelente arpista”, explica François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF y autor del extraordinario descubrimiento.

Descubrimiento

El cuaderno fue encontrado el 2 de febrero en la BnF cuando Goy examinaba un paquete de una veintena de manuscritos anónimos, que el especialista tenía la intención de analizar antes de jubilarse. “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”, confiesa el conservador.

Fijándose en las notas y los pentagramas, ciertos elementos “característicos” de la escritura le llaman su atención, como “las claves de sol bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” o “la clave de fa” realizada en el sentido inverso a la manera de representarla en Francia.

Al compararlo con otros autógrafos digitalizados, el papel utilizado, francés, y el hecho de que el cuaderno lleve los mismos sellos que una copia francesa del Concierto para flauta y arpa de Mozart encargada por el duque de Guines, reforzaron la idea de que se trataba del compositor austríaco.

El documento fue sometido a peritaje y su atribución fue validada a finales de abril por la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del músico. Sus 44 páginas incluyen también “siete piezas para flauta y arpa” de las cuales la última está inacabada, detalló Goy al presentar el cuaderno, muy bien conservado.

Estas piezas “parten siempre de una idea propuesta por Mozart”, según la BnF. Al final, “las manos del maestro y de la alumna” se mezclan en ellas “en proporciones variables”. Por ejemplo, “él escribe la parte del arpa” y le pide a la duquesa “que escriba la parte de flauta. Luego, se intercambian”, dice Goy.