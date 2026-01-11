Hallan conjunto arqueológico en Yucatán

Investigadores del proyecto X’baatún hallaron un conjunto habitacional y una pirámide en las inmediaciones del parque ejidal Oxwatz, en Tekal de Venegas, Yucatán, durante labores de levantamiento topográfico de alta resolución en el sitio arqueológico.

El equipo, liderado por Juan García Targa y Carmen Varela Torrecilla, adscrito a las universidades española de Barcelona y de Cantabria, ingresó al área durante las últimas semanas del año pasado.

Los especialistas encontraron un complejo al que denominaron Estructura 13, que cuenta con una puerta de acceso y está dispuesto alrededor de una plaza, así como una pirámide pequeña (Estructura 15), de 9 metros de lado y 4 metros de altura.

Estudios

“Es un complejo muy estético, que ha permitido conocer un nuevo modelo de estructura que fue ocupada en el Clásico Tardío-Terminal y también posee elementos arquitectónicos del estilo Puuc, en una versión local”, explicó el experto.

El Puuc se desarrolló entre 500 y 1000 d. C. y dominó en los sitios de la región serrana del suroeste de Yucatán, como Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapak, Labná y Oxkintok. Sin embargo, ahora se sabe que tuvo influencia temprana en sitios más alejados, como en X’baatún, en el corazón de la planicie yucateca.

Según los estudios, el X’baatún fue ocupado entre los años 700 y 1200 d. C., en los periodos Clásico Tardío-Terminal y Posclásico Temprano. “Es mucho mayor de lo pensado. En su núcleo de 9 kilómetros, circundado por un muro perimetral, se distribuyen cerca de 60 estructuras. Aun no determinamos su extensión total”, refirió Juan García Targa.

Asimismo, un estudio preliminar en restos cerámicos recuperados en la superficie y pozos de sondeo apuntan a una posible conexión con el sitio de Ek’ Balam, en un momento de su historia, al observar algunos fragmentos de importación.