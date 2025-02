Este jueves se dio a conocer que el actor Gene Hackman, de 95 años de edad, ganador de dos Óscar, y su mujer, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, fueron hallados muertos en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, según confirmó la policía a la prensa local.

Se alejó de los reflectores

Gene Hackman se alejó de la actuación en 2004, después de protagonizar Bienvenido a Mooseport. A diferencia de muchas estrellas de su calibre, decidió llevar una vida tranquila lejos de los reflectores de Hollywood.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la industria del cine. Su muerte ocurrió apenas cuatro días antes de la ceremonia de los premios Óscar, un evento donde fue homenajeado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera.

La oficina del sheriff de Santa Fe confirmó que no hay indicios de violencia en su fallecimiento y que la investigación sigue en curso. “En este momento no se sospecha que haya habido delito, pero no se ha determinado la causa exacta de la muerte”, señalaron en un comunicado oficial.

Últimos años

Gene Hackman se estableció en Nuevo México, donde dedicó su tiempo a la escritura y disfrutó de su pasión por la historia y la arquitectura. Publicó varias novelas, explorando su faceta como escritor con el mismo compromiso que tuvo en su carrera cinematográfica.

Aunque rara vez se le veía en eventos públicos, seguía siendo un referente en la industria y un actor admirado por generaciones. En los años 90, formó parte de la junta directiva del Museo Georgia O’Keeffe, demostrando su compromiso con el arte y la cultura.