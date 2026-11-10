Hallan libro con anotaciones de Sor Juana

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el hallazgo de un libro impreso en 1622 que contiene anotaciones manuscritas de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana considerada gran exponente del Siglo de Oro de la literatura en español.

Se trata de un ejemplar de fray Juan de Jesús María escrito en latín, que está resguardado en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México (BNM) y que es exhibido en la exposición “Universidad de México: 475+ años de concebir futuros”, en el Colegio de San Ildefonso.

La Máxima Casa de Estudios resaltó que este hallazgo aporta un testimonio de la biblioteca personal y de las lecturas de la poeta Juana Ramírez de Asbaje, mujer del siglo XVII más conocida por su nombre religioso.

Hallazgo

Felícitas González Barranco, jefa del Fondo Reservado de la BNM, detalló que durante las actividades cotidianas del departamento de procesos técnicos tomó uno de los libros y notó que tenía el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz con letra manuscrita. En el ejemplar se encontraron tres anotaciones manuscritas: en la guarda anterior, en la posterior y en la portada del libro. “Me asombré porque no es común encontrar el nombre de Juana Inés de la Cruz. De ahí surgió la inquietud de corroborar que se trataba de anotaciones manuscritas de Sor Juana y recurrir a una perita en grafoscopía y documentoscopía”, dijo en entrevista para Gaceta UNAM.

Para el dictamen, la perita María Guadalupe González Arrieta recurrió a documentos originales como la solicitud que hizo Juana Inés para entrar al Convento de San Jerónimo, su testamento, un documento relativo a la venta de una esclava y su voto y juramento para entrar al convento.

La experta indicó que aunque la firma de la poeta evolucionó con el tiempo, “sus partes medulares se mantuvieron”. Tanto las características generales como los gestos gráficos de una firma son automáticos, personales y no se pueden cambiar porque “no son conscientes”.

Una anotación hecha hace más de tres siglos

Alejandra Odor, jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la BNM, destacó dos factores que permitieron que la anotación llegara a nuestros días: los materiales con los que se elaboró el libro y los cuidados que ha recibido a lo largo del tiempo.

El papel de la época se producía a partir de fibras reutilizadas de trapos que solían ser de caña, lino o algodón, una forma de celulosa que no se deteriora demasiado. Sobre las tintas destacó la buena calidad, tanto la de impresión elaborada a partir de carbón y aceite, como la tinta ferrogálica de la anotación.

Jorge Gutiérrez Reina, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en literatura novohispana, refirió que Sor Juana tendría aproximadamente unos 35 años cuando hizo la anotación en el libro en 1683.