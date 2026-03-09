Hallan pastillas en auto de Britney

Tras la detención de la cantante Britney Spears se encontraron pastillas en el auto que manejaba. Fuentes cercanas al caso informaron al portal TMZ que las píldoras están siendo analizadas, lo que podría implicar un cambio en el caso e incluso derivar en una posible sentencia de prisión para la famosa.

Según los informantes, las pastillas serían Adderall, un medicamento que estimula el sistema nervioso central y combina sales de anfetamina y dextroanfetamina. Este fármaco, que tiene un alto potencial de adicción, se utiliza principalmente para tratar el trastorno por déficit de atención en niños y adultos, y Britney las habría obtenido durante una de sus recientes visitas a México.

El análisis busca determinar si las pastillas contienen otras sustancias, como cocaína, fentanilo u otras drogas, que podrían incrementar las consecuencias legales. Tras su detención, la “princesa del pop” fue trasladada de inmediato a un hospital para realizarle pruebas de alcohol en sangre y, desde entonces, ha permanecido en un perfil bajo en su residencia en Los Ángeles. Personas cercanas a ella han solicitado que reciba tratamiento para sus problemas.

El hecho

El arresto ocurrió alrededor de las 9:30 p.m., cuando oficiales de la Patrulla de Carreteras de California detuvieron a Britney cerca de Westlake Village. El Centro de Comunicaciones de Ventura había recibido reportes de un BMW negro circulando de manera errática. Al detener el vehículo, la cantante mostró signos de afectación, según US Weekly.

Los resultados de las pruebas químicas aún están pendientes, y el incidente permanece bajo investigación. La audiencia de Britney por el caso está programada para el lunes 4 de mayo. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Se espera que esto sea un primer paso hacia el cambio largamente necesario en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, declaró su representante.