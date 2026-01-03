Hallan petrograbados en obras de tren

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante los trabajos del tren que conectará a la Ciudad de México con Querétaro se localizaron petrograbados de miles de años de antigüedad, lo que confirma la necesidad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acompañe de manera permanente las grandes obras de infraestructura.

En la conferencia del pueblo en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los petrograbados corresponden a periodos muy anteriores a las grandes civilizaciones mesoamericanas. Explicó que se trata de expresiones culturales que anteceden incluso a los olmecas y que están vinculadas con procesos como la domesticación del maíz y las pinturas rupestres.

La mandataria resaltó que la labor del INAH es indispensable cada vez que se emprende una obra pública, ya que permite identificar y resguardar posibles restos de antiguas culturas.

Señaló que durante la construcción del Tren Maya, así como en el proyecto del tren de carga asociado, se hallaron numerosos vestigios arqueológicos, lo que ha permitido ampliar el conocimiento sobre las civilizaciones antiguas.