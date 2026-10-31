Halle Berry pierde custodia de su hijo

Un juez de Los Ángeles otorgó a Olivier Martinez, expareja de Halle Berry , la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años, y determinó que la actriz ya no podrá tener visitas nocturnas con el menor. La decisión se conoció este 29 de octubre de 2026.

La resolución llega después de una disputa legal en la que Martinez acusó a Berry de agredir físicamente a su hijo. El actor francés alegó que el 26 de septiembre de 2026, en casa de la actriz, ella saltó sobre Maceo, le puso las manos en el cuello y lo estranguló mientras le gritaba “¿quién manda ahora?, ¿quién manda?”, durante una discusión por un juego de realidad virtual. Ella ha negado las acusaciones.

La famosa conserva la custodia legal compartida y tiene la última palabra en determinadas decisiones sobre el menor. El tribunal rechazó su solicitud de restablecer el acuerdo de custodia física al 50 % que tenían desde agosto de 2023. El abogado de Martinez calificó la resolución como una “gran victoria”. El juez también disolvió una orden de restricción por violencia doméstica, una decisión favorable para Berry.

Martinez presentó la denuncia el 1 de octubre y ese mismo día un juez le concedió una orden temporal de restricción que lo cubría a él y a Maceo. La medida le dio temporalmente la custodia física principal y limitó las visitas de Berry a horarios diurnos (lunes, martes, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.). También le ordenó mantenerse a 100 yardas de Martinez. El juez negó la petición de monitorear la sobriedad de la actriz por “información insuficiente”.