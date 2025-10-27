Halo llegará a PS5

Halo es una de las franquicias más importantes de Microsoft, y una que es considerada como la “mascota” de Xbox, siendo la imagen que todos relacionan con la marca. Sin embargo, las tendencias de la rama de videojuegos de Microsoft apuntan a algo que hace años sería una locura: la llegada de sus títulos a consolas de la competencia, y ahora las aventuras de Master Chief no son la excepción. El remake de Halo: Campaign Evolved llega no solo a las consolas de nueva generación de Xbox y PC, sino también a Playstation 5 en 2026.

Anunciado durante el Halo World Championship 2025, Halo tiene un “nuevo amanecer” pasando a nombrar su estudio de 343 Industries a Halo Studios, llega Halo: Campaign Evolved, título del clásico Xbox ahora con gráfico de nueva generación. Recordamos que el estudio mencionó que utilizaría Unreal Engine 5 para sus próximos títulos, por lo queda por confirmarse el uso de dicha herramienta.

Temas

Halo: Campaign Evolved es una versión rediseñada fiel pero modernizada de la campaña de Halo: Combat Evolved. Vive la historia original rediseñada con gráficos en alta definición, cinemáticas actualizadas y controles mejorados, además de tres nuevas misiones de la precuela con el Jefe Maestro y el Sargento Johnson.

Un arsenal más amplio de armas, vehículos, enemigos y “calaveras” que modifican la forma de jugar (modificadores opcionales que cambian el combate de formas divertidas y desafiantes) añaden nuevas tácticas y rejugabilidad infinita.

Esta versión de Halo: Combat Evolved se trata de una hecha desde cero, es decir, un remake en toda regla. Trabajado desde los aspectos visuales, sonoros y mecánicas del juego para consolas de nueva generación y PC, siendo fiel a la historia original. Sus mejoras abarcan tanto el aspecto visual, hasta el rediseño de las cinemáticas, banda sonora remasterizada, y el añadido de nueve armas clásicas del título.

El título incluye modo cooperativo en pantalla dividida de hasta dos jugadores, aunque también es posible completar la historia en coop en línea con hasta cuatro usuarios tanto en consolas como en PC. Por si fuera poco, añade tres nuevas misiones de precuela, un arsenal amplio de armas, vehículos, nuevos enemigos, entre otros añadidos que enriquecen la experiencia de este clásico de Xbox. Es importante mencionar que esta versión no incluye el modo multijugador PVP, siendo esta una de las características más queridas de la saga, y que estará ausente este remake.

Para los que no lo sepan, Halo: Combat Evolved es uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos. Propulsor de los shooters en primera persona en consolas, y uno de los que sentó las bases de cómo debían controlarse con mandos en las videoconsolas de ese entonces. Llegó a usarse con dos sticks: uno para el movimiento y otro para la cámara.

Además, este título exclusivo de Xbox, es uno de los que cuenta con mejor valoración a nivel mundial. Obteniendo un puntaje de 97 en Metacritic, siendo también uno de los títulos con mayor puntuación de dicho sitio de reseñas.