Han hablado sobre su esclerosis múltiple

Cuando los famosos exponen sus luchas contra diversas afecciones médicas tienen un impacto increíble. Varios han revelado sus diagnósticos y han compartido cómo afecta sus vidas.

Joan Didion

A la famosa escritora feminista diagnosticaron EM cuando tenía treinta y tantos años. Habló sobre su diagnóstico en un ensayo de su libro seminal de 1979 El álbum blanco, diciendo: "Lo improbable se había convertido en la norma: las cosas que solo le sucedieron a otras personas, de hecho, podrían sucederme a mí". Didion todavía parece prosperar a pesar de la edad. En los últimos años, ha mostrado ciertos síntomas, como dificultad para controlar los movimientos de las manos. Por suerte para nosotros, su mente brillante sigue siendo muy aguda.

David Osmond

Comenzó a experimentar síntomas como pérdida de la visión y dolor en todo el cuerpo cuando tenía 26 años. No lo reconoció de inmediato porque sus síntomas eran diferentes a los de su padre, pero pronto le diagnosticaron EM. Tiene la versión más común de recaídas y se ha convertido en un firme defensor de sí mismo, de su padre y de toda la comunidad.

Christina Applegate

La actriz ha sido la última celebridad en compartir que tiene esclerosis múltiple. Se lo diagnosticaron en 2021, a los 49 años. Les dijo a sus fanáticos en Twitter que ha sido un camino extraño y difícil. Applegate tuiteó que tiene apoyo y amigos que también padecen la enfermedad.

Selma Blair

Le diagnosticaron EM en 2018, cuando tenía cuarenta y tantos años. La estrella de Cruel intentions (1999) dijo que había experimentado síntomas durante años, pero su neurólogo solo comenzó a tomarla en serio cuando literalmente se cayó delante de él. Blair ha compartido con valentía su experiencia con la enfermedad y ha seguido con Good Morning America a pesar de estar sufriendo un brote para crear conciencia. Arrasó en la alfombra roja en los Óscar de 2019 con su bastón personalizado. Blair dice que lucha contra el entumecimiento, la dificultad para hablar y mover la pierna izquierda y un ojo vago que empeora.

Art Alexakis

El integrante de la banda Everclear reveló su diagnóstico de EM en 2019, cuando tenía cincuenta y tantos años. El músico solo les habló a sus fans de la enfermedad unos años después de que él mismo se enterara. Mientras tanto, había estado de gira y haciendo música nueva, sin mostrar signos externos de la enfermedad. Creó su primer álbum en solitario mientras se preparaba para compartir públicamente su diagnóstico. Escribió la canción "Hot water test" específicamente sobre la EM, y también planea escribir un libro. En una carta abierta a sus fans, dijo: "Si me ven tropezar... por favor, sepan que no me he caído del vagón. Estoy aprendiendo a ser el nuevo yo".

Noah "40" Shebib

Es un productor musical ganador de un premio Grammy que colabora con Drake (con frecuencia se le conoce como "40" en las canciones de Drake). A Shebib le diagnosticaron EM a la edad de 22 años, pero solo comenzó a hablar al respecto más de una década después. Compartió que no tuvo que empezar a tomar medicamentos con regularidad hasta los 37 años. Experimenta síntomas como entumecimiento y temblores, que una vez lo hicieron desmayarse durante la gira. Parece que ya no da por sentada su movilidad. En una entrevista, dijo: "Todo el mundo me pregunta ´¿por qué caminas tan rápido?´. Porque puedo y, a veces, no puedo. Ahora mismo puedo".

Teri Garr

La actriz saltó a la fama en los años 70 y 80, apareciendo en películas como El joven Frankenstein (1974) y Tootsie (1983). Comenzó a experimentar síntomas extraños en esta época y dio a conocer públicamente su diagnóstico de EM en 2002. Insta a las personas recién diagnosticadas a que aprendan todo lo que puedan sobre la enfermedad.

Jamie-Lynn Sigler

Le diagnosticaron EM cuando tenía solo 20 años y protagonizó la exitosa serie de HBO Los Soprano. Compartió su enfermedad con el público cuando tenía 34 años, afirmando que había estado en negación durante mucho tiempo. Le dijo a Glamour: "Pensé que significaba silla de ruedas; pensé que significaba que tu vida había terminado. Y así comenzaron, más o menos, mis casi 15 años de negación, o de no aceptar que era algo que formaba parte de mi vida porque no quería creer que ese iba a ser mi futuro". Al final, aceptó su diagnóstico y dice que ahora está bien. Recibe medicamentos dos veces al año y está criando feliz a sus dos hijos pequeños.

Hal Ketchum

A la estrella de la música country le diagnosticaron EM a finales de los 90 y continuó actuando durante dos décadas después de eso. Dijo que hablar de su enfermedad con otras personas siempre le hacía sentir mejor. Ketchum perdió a su madre por complicaciones derivadas de la misma enfermedad. Las investigaciones muestran que no es directamente hereditaria, pero quienes tienen familiares que la padecen tienen más probabilidades de desarrollarla.

Jack Osbourne

Hijo de la famosa estrella de rock Ozzy Osbourne, lo diagnosticaron solo unas semanas después del nacimiento de su hija. Había perdido la visión en su ojo izquierdo y se sometió a una resonancia magnética, que mostró lesiones en el cerebro y la columna vertebral. Recuperó la visión, pero la mayor lucha de Osbourne ha sido la depresión. Este es un efecto secundario común de la EM. Dice que el lado emocional de la enfermedad es la parte más difícil, pero trata de mantenerse activo. Creó el programa de telerrealidad Ozzy & Jack´s World Detour con su padre.