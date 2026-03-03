Harrison Ford recuerda sus inicios

Los Actor Awards 2026 rindieron homenaje a figuras emblemáticas del cine y la televisión estadounidense que han marcado a distintas generaciones a través de sus interpretaciones.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento al actor Harrison Ford, quien aprovechó el escenario para agradecer públicamente a los realizadores George Lucas y Steven Spielberg, por ser piezas clave en su carrera. “Sigo siendo un actor en activo. No fui un éxito de la noche a la mañana. Sobreviví 15 años siendo carpintero y volviendo a la actuación, hasta que finalmente conseguí un papel en una película tremendamente exitosa. Gracias, George Lucas; gracias, Steven Spielberg”, expresó Ford.

Otra producción reconocida fue The studio, serie por la que la fallecida actriz Catherine O’Hara recibió un premio póstumo. Seth Rogen, productor, dedicó un discurso en honor a la actriz fallecida el 30 de enero. “Obviamente he estado reflexionando sobre el tiempo que tuve la suerte de pasar con ella, trabajando con ella. Algo que me ha maravillado estas últimas semanas es su capacidad de ser generosa, amable y cortés”, compartió Rogen.

The Pitt y The studio, las series más premiadas de la noche, con dos galardones respectivamente, tanto para su ensamble, como por sus actuaciones individuales. Esta última destacó en la categoría de comedia con Catherine O’Hara, mientras que The Pitt fue reconocida en drama con Noah Wyle como mejor actor.

La 32ª edición de los Actor Awards, ahora bajo este nuevo nombre, mantuvo en vilo a los amantes de lo mejor del cine y la televisión. La película más nominada de la noche fue Una batalla tras otra, en siete categorías, mientras que The studio encabezó la lista en el apartado televisivo.

Grata sorpresa

La ceremonia arrancó con la aparición inesperada en el escenario del actor Michael J. Fox, quien subió al escenario acompañado de su hijo Sam Fox para ofrecer un discurso titulado “I’m an actor”, en el que reflexionó sobre el significado y la importancia de la actuación en su vida. “Antes de terminar la escuela, me mudé de Canadá a Los Ángeles para triunfar como actor. Un profesor me dijo ‘Fox, no vas a ser guapo para siempre’. No supe qué responder, así que le dije “¡quizás solo el tiempo suficiente, señor!’”, recordó entre risas, a las que los asistentes correspondieron con cálidos aplausos.