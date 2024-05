De acuerdo con un experto de la realeza, la decisión del rey Carlos de no reunirse con el príncipe Harry durante el viaje de su hijo al Reino Unido esta semana se tomó después de una serie de negociaciones que se tornaron complicadas, debido a que el duque de Sussex intentó imponer una serie de duras exigencias para el encuentro.

El hijo menor de Lady Di viajó a Londres el martes para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus; sin embargo, integrantes de su equipo revelaron que no se reunirá con su padre debido a la apretada agenda del monarca.

La experta en la realeza Charlotte Griffiths aseguró que la decisión del rey de no reunirse con un hijo responde más bien las exigencias que estableció para un posible encuentro, por lo que Carlos desistió.

Además, aseguró que es posible que Harry haya solicitado reunirse con su padre sin la presencia de Camila, algo con lo que Carlos no habría estado de acuerdo, pues su esposa se ha convertido en un importante apoyo para él. En medio de la batalla contra el cáncer que tanto el rey como Kate Middleton enfrentan, la Corona británica no esta interesada en agregar más polémica alrededor de la familia real, por lo que el encuentro con el príncipe Harry no ocurrirá en breve.

El viaje de Harry a Londres marca la primera vez desde su visita para ver a su padre luego del diagnóstico de cáncer del rey en febrero, así como su primer viaje desde que se enteró de la enfermedad que también aqueja a su cuñada Kate Middleton.

Harry fue desairado por toda su familia en el Reino Unido, ya que no se hicieron planes para verlo durante su breve visita a Londres. Además, se vio obligado a reservar una habitación de hotel antes de su viaje, después de que no le ofrecieron una cama en ninguna de las residencias reales.