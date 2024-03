El príncipe Harry perdió en su intento por conseguir protección de seguridad para su familia en el Reino Unido, la cual es financiada por los contribuyentes ingleses para los integrantes de la familia real.

Sir Peter Lane, juez del Tribunal Superior de Londres, determinó que no fue ilegal la decisión inicial de retirar a los duques de Sussex la seguridad tras renunciar de la realeza en febrero de 2020 y concluyó que la determinación no estuvo influenciada por injusticias contra el príncipe y su familia.

Esto ahora significa que Harry y su esposa, Meghan Markle, tendrán que pagar de su bolsillo la seguridad de su familia cuando visiten Reino Unido. Harry, de 39 años, Harry y su esposa fueron despojados de la protección financiada después de que dejaron de ser integrantes de la realeza y se mudaron a Estados Unidos en 2020.

Los abogados de Harry habían solicitado una revisión judicial de la negativa del gobierno a su oferta de contratar agentes de policía como su equipo de seguridad privada, que fue inicialmente denegada por el Tribunal Superior de Londres en mayo de 2023.

En tanto, el hijo del rey Carlos III apelará la decisión del juez y ya emprendió acciones legales por la medida después de que le dijeran que ya no recibiría el “mismo grado” de protección financiada con fondos públicos cuando estuviera en el Reino Unido.

En el pasado, el príncipe argumentó en una audiencia que las preocupaciones por su seguridad y la de su familia le impedían visitar su país, sin embargo, el juez Lane dijo que “este argumento no tenía fundamento”.

“El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos, eso no puede suceder si no es posible mantenerlos a salvo. No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme a mí también en peligro innecesariamente”, dijo Harry el año pasado al tribunal en una declaración escrita leída por sus abogados