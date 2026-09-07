Harry Potter regresa a Hogwarts

Durante unos segundos, el mundo de los “muggles” queda atrás. Una carta, un andén, un tren y, finalmente, las puertas de Hogwarts vuelven a abrirse. Más de dos décadas después de que la historia de Harry Potter llegara al cine, el joven mago está listo para comenzar nuevamente su aventura, esta vez a través de una serie producida por HBO.

El nuevo tráiler ofrece el vistazo más completo hasta ahora a esta adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling y presenta a los actores que tendrán la difícil tarea de dar una nueva vida a personajes que ya forman parte de la cultura popular.

El protagonista es Dominic McLaughlin, quien interpreta a Harry Potter durante su primer año como estudiante de magia. A su lado aparecen Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El adelanto muestra algunos de los momentos que marcarán el inicio de su amistad: desde su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería hasta la ceremonia del Sombrero Seleccionador, donde los tres terminan formando parte de Gryffindor.

Exploran nuevos temas

La nueva versión también apuesta por mostrar momentos que habían quedado fuera de las películas. Desde los primeros días de Harry con los Dursley hasta detalles de su vida antes de descubrir que es un mago, la serie busca aprovechar el formato televisivo para explorar con mayor profundidad el material de los libros.

La primera temporada tendrá ocho episodios y llegará durante la Navidad de 2026 a HBO y HBO Max. La intención de la producción es adaptar los siete libros de la saga a lo largo de distintas temporadas, permitiendo desarrollar cada historia con mayor espacio que en las películas. Lo cierto es que, con el lanzamiento de la serie, se anunció que ya se prepara la segunda temporada.