Harry Styles confunde a fanáticas

Harry Styles sorprendió a sus seguidores este 27 de diciembre al estrenar en Youtube un video titulado “Forever, forever”, lo que despertó especulaciones sobre su posible retiro o el anuncio de nueva música.

El lanzamiento generó un intenso debate entre las fans mexicanas de One Direction, quienes expresaron desconcierto e incertidumbre en redes sociales, según las tendencias en X. El contenido del video “Forever, forever” muestra a varias jóvenes fans comentando su experiencia al conseguir boletos para el último show de la gira Love on Tour de Harry Styles.

La grabación incluye un segmento en el que Styles aparece sentado al piano ya durante el concierto y se dirige directamente a su público: “Les escribí algo”, anuncia, antes de interpretar una pieza instrumental sin voz, identificada como “Forever, forever”. El cierre del video ofrece una toma del público y el mensaje: “We belong together”.

Consternación y teorías

La publicación del video provocó una ola de mensajes en X, muchas de las cuales compartieron su sorpresa y preocupación. “Mijo, ¿te vas a retirar o es nueva música? Hiciste que ardiera internet como en 2012 y ahora todas tenemos más dudas”. “Un día aparece Harry Styles con un video que no sabes si volvió a la música o se está retirando, ni él me dejó tan confundida”, fueron algunas de las reacciones.

Algunas fans interpretaron el material como una posible despedida, mientras que otras descartaron la hipótesis del retiro. “La gente que genuinamente se piensa que Harry se retiraría de la música ahora mismo lo conoce entre 0 y nada”, señaló una seguidora, atribuyendo el comentario a una “íntima amiga de Harry Styles”.

Tras el cierre de la gira, Styles optó por una pausa en su carrera musical, con pocas apariciones públicas, como una colaboración en un concierto de Stevie Nicks en Londres en julio de 2024 y su participación en la Maratón de Berlín en septiembre de 2025.