Harry Styles disfruta la capital

La presencia de Harry Styles en México como parte de su gira Together, Together World Tour, donde dará seis conciertos en el estadio GNP, ha generado gran interés en sus fans, ya que el artista ha sido visto corriendo en distintos puntos de la ciudad.

Por medio de redes sociales se han viralizado varios clips del intérprete de “As it was” en medio de sus rutinas de acondicionamiento físico por los alrededores de su hotel, sin embargo, uno de los detalles que capturó la atención, fue la forma en que el artista cruza las calles abruptamente y sin respetar los pasos peatonales.

Por ello, el Metrobús de la CDMX publicó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la estrella pop.

Conciencia social

Tras ser visto esquivando al Metrobús y a los autos para cruzar sobre la avenida Paseo de la Reforma, el sistema de transporte pidió a Styles que respete los semáforos y las señalizaciones.

“Porque te queremos mucho, Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX”, se lee en la publicación. “Respeta el semáforo por tu seguridad y la de las personas que viajan abordo de las unidades”.

En otra de las recomendaciones, le piden evitar colocarse en los puntos ciegos de los autobuses, y colocarse en la cebra de cruce peatonal, un punto visible para los vehículos que garantiza su seguridad.