Harry Styles en nuevo romance

El cantante Harry Styles se convirtió en el protagonista de la última edición del festival de música de Glastonbury, y no necesitó subir al escenario para lograrlo.

Styles, de 31 años, solo tuvo que aparecer en la zona VIP del evento para acaparar la atención del público y los medios internacionales. Pero no se trató de una aparición cualquiera, y es que, el exintegrante de One Direction fue captado en medio de una apasionada sesión de besos con una misteriosa mujer.

De acuerdo a información publicada por el diario The Sun, el famoso llegó al evento durante la madrugada del domingo. Al principio solo fue visto con un grupo de amigos, pero minutos más tarde se les unió una chica que lo saludó efusivamente.

Posteriormente, la pareja se tomó de la mano y se unieron a la pista de baile, para compartir mucho más que sus pasos de baile. Según testigos citados por el medio británico, la química entre Styles y su acompañante fue instantánea y a ninguno le preocupó que pudieran ser vistos. “Harry solo tenía ojos para esta mujer. Desde que llegó, fueron casi inseparables”, dijo una fuente.

Por si esto fuera poco, The Sun también publicó un video de la efusiva cita, en la que puede verse al intérprete moverse al ritmo de la música mientras disfruta de la cercanía de la misteriosa joven. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde ya se han desatado toda clase de especulaciones, en especial sobre la identidad de la chica, quien se presume podría tratarse de la cantante Olivia Dean, aunque esto no ha sido confirmado.