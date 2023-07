Harry Styles estrenó el video de “Daylight”. El tema es uno de los más románticos de su trayectoria, pues habla de una persona que llega a dar esperanza para volver a confiar en el amor.

Parte de la letra menciona la oscuridad con la que las personas pueden vivir cuando no aman, ni son amadas y utiliza frases como “lastimé a los buenos y confié en los malos… Mi amor fue tan cruel como las ciudades en las que he vivido… He estado durmiendo por mucho tiempo en una noche oscura de veinte años”.

A pesar de que la canción en sí ya es impactante, el video lo es aún más. En este, el exintegrante de One Direction aparece como una estrella de circo.