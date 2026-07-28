Harry Styles y su gira más extensa

El cantante Harry Styles está listo para reencontrarse con el público mexicano con Together, Together, una residencia de seis conciertos en el estadio GNP Seguros, uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

El exintegrante de One Direction regresa al país tras cuatro años de ausencia, luego de conquistar al público con Love on Tour y consolidarse como una de las figuras más importantes del pop a nivel mundial.

A unos días del primero de los conciertos, los preparativos ya están en marcha. Desde los horarios y la forma más sencilla de llegar al recinto hasta los objetos permitidos, esto es todo lo que debes saber para disfrutar la experiencia.

¿Qué fechas están confirmadas?

Se trata de la visita más extensa que el británico ha hecho a México. Los conciertos están programados para los días 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. El show está anunciado para arrancar en punto de las 21:00 horas por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar filas en los accesos y pasar con tranquilidad los filtros de seguridad.

¿Qué significa Together, Together?

Más que el nombre de la residencia, Together, Together representa el espíritu de comunidad que Harry Styles ha construido con sus seguidores durante los últimos años.

La frase (que puede traducirse como “Juntos, juntos”) hace referencia a la idea de compartir una misma experiencia entre el artista y su público, en un ambiente de inclusión, libertad y celebración, valores que el cantante ha promovido constantemente dentro y fuera del escenario.

¿Cómo llegar al estadio GNP Seguros?

La forma más práctica es utilizar el transporte público. Las estaciones de Metro Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9, son las más cercanas al recinto y permiten llegar caminando en pocos minutos.

También puedes utilizar el Metrobús Línea 2, descendiendo en la estación Iztacalco, desde donde hay acceso peatonal hacia el estadio.

Si acudirás en automóvil o en taxi de aplicación, toma en cuenta que la zona suele registrar una importante carga vehicular.

¿Habrá invitados especiales?

Sí. Desde que se anunció que Styles visitaría la capital mexicana se confirmó que vendría acompañado por la cantante Jorja Smith. Aunque no compartirán escenario, Smith será la encargada de abrir las seis fechas del artista en el GNP Seguros.

¿Todavía hay boletos?

Sí. Aunque varias localidades se agotaron durante la preventa y la venta general, todavía es posible encontrar boletos para la fecha del 10 de agosto, pero quedan pocos y en secciones específicas.