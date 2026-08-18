Hasta el 2029 llegará Coco 2

La tradición que el mundo aprendió a ver con otros ojos gracias a una película de animación vuelve a la pantalla grande. El Día de Muertos —la celebración en al que los mexicanos rompen la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos— regresará en Coco 2, la secuela que Pixar anunció en la convención D23.

El estudio presentó arte conceptual que muestra a Miguel Rivera convertido en adolescente, guitarra en mano y junto a su inseparable xoloitzcuintle de nombre Dante, en lo que será su segundo viaje al reino de los difuntos. El estreno está previsto para noviembre del 2029 así que aún quedan muchos detalles por revelar sobre la cinta.

El Día de Muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre en México y es uno de los rituales más arraigados del país. Su origen se remonta a las culturas indígenas mesoamericanas —aztecas, mayas, toltecas y olmecas— que concebían la muerte no como un final, sino como la continuación de la existencia en otro plano terrenal.

Creencias

Esa cosmovisión sostiene que los espíritus de los difuntos pueden regresar al mundo terrenal. Las familias facilitan ese retorno tendiendo pétalos de flores desde el cementerio hasta el hogar, levantando ofrendas con los platillos y bebidas favoritos del ser querido, y adornando las tumbas con velas y cempasúchiles.

Para crear la primera cinta de Coco, el equipo de Pixar no se limitó a consultar libros. Durante años, realizadores y diseñadores viajaron a México y recorrieron pueblos, mercados, museos, talleres e iglesias para documentar de primera mano las tradiciones familiares del Día de Muertos.

El resultado fue una película que, según el consenso de Rotten Tomatoes, combinó “ricos placeres visuales con una narrativa reflexiva” sobre cultura, familia, vida y muerte. La cinta obtuvo una aprobación del 97 % en ese portal, con una puntuación promedio de 8.3 sobre 10, y una calificación de “A+” en Cinemascore, convirtiéndose en una de las 90 películas en la historia de esa plataforma en alcanzar esa distinción y la sexta de Pixar en lograrlo.

¿Qué esperar de la nueva entrega?

La secuela retomará la historia varios años después. El actor Benjamin Bratt, confirmado para reponer su papel como la voz de Ernesto de la Cruz, adelantó los detalles centrales de la trama durante el panel de D23.

“Para algunos, Miguel es un pequeño problema que arruinó una carrera y destruyó un legado”, declaró Bratt desde el escenario. “Ernesto de la Cruz está de vuelta para vengarse, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muerto”.

El famoso añadió que, por una ironía del destino, Miguel deberá unir fuerzas con el mismo hombre que una vez lo traicionó. La alianza forzada entre ambos personajes será el eje narrativo de la secuela.