Hay desinterés en salvamento arqueológico

El investigador del INAH Bolfy Cottom organizó un encuentro con expertos en la materia. CP

Un debate sobre las políticas, polémicas y aportaciones del salvamento y rescate arqueológico se llevó a cabo en el Seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y Legislación, organizado por el investigador del INAH Bolfy Cottom, y que tuvo como ponentes al arqueólogo Luis Alberto López Wario y a la coordinadora del Consejo Nacional de Arqueología, Martha Lorenza López Mestas.

López Wario subrayó lo que es, para él, el principal problema de los salvamentos arqueológicos, ya que, apuntó, los investigadores del INAH y los funcionarios públicos no han desarrollado los acuerdos necesarios para realizar este tipo de trabajo arqueológico de forma correcta y efectiva.

“Cada sexenio es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando que no podemos entender y atender de mejor manera el salvamento? Sabemos que el salvamento es un procedimiento de rigor académico. Desde mi perspectiva, poco les importa (a los funcionarios) la secuencia cerámica, los vestigios, restos óseos, ADN, no les importa, porque hoy parece que el salvamento arqueológico se ha vuelto una cuestión de números”, apuntó.

El investigador agregó que las escuelas del país no enseñan investigación con base en el salvamento, por lo que se necesitan investigadores especializados en arqueología de salvamento. “Tenemos que formar gente y organizarnos bien en el Instituto” recalcó.

López Mestas afirmó que los investigadores que realizan salvamento arqueológico tienen la oportunidad de plantear preguntas propias de investigación. “El Instituto ha dado la libertad a los arqueólogos de utilizar sus propias técnicas de registro; me puede gustar o no la manera en que se hizo el registro (de vestigios) en el Tren Maya, yo creo que cada arqueólogo tuvo la libertad de plantear sus proyectos de salvamento, no veo que haya una teoría en específico”, respondió a López Wario.

En la ronda de preguntas y respuestas, el historiador Felipe Echenique señaló que el salvamento arqueológico se ha utilizado “para legitimar el discurso de los conquistadores”. “Lo que hoy conocemos como piezas o monumentos arqueológicos son piezas de información, si tuvieras eso como premisa, nuestra actitud sería otra, no es lo mismo enfrentarte a que tienes que salvar o rescatar piezas porque no hay de otra, porque atrás viene la obra, que pensar si la obra puede ir encima de una cantidad enorme de información”, apuntó Echenique.