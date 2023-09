Ian McEwan aseguró que Lecciones, su nuevo libro publicado por Salamandra, son sus memorias en cierto modo, pues una parte de su vida está ahí. El narrador británico señaló que hay un elemento muy potente de memoria en esta obra. “No he hecho investigación para esta novela, todo estaba ahí como esperándome, la memoria es un instrumento fantástico, pero engañoso”, señaló.

En rueda de prensa virtual con periodistas de América Latina, desde su casa, detalló que está es una historia de guerra, no solo en lo personal, sino en la intersección de la Segunda Guerra Mundial en las vidas privadas. “Eso es lo que más me interesa, cómo acontecimientos con mayúsculas tienen la capacidad de penetrar en nuestras vidas personales al nivel más íntimo... Para mí fue importante aunar estás dos líneas, un acontecimiento en mayúsculas, la Segunda Guerra Mundial y algunas consecuencias”, declaró.

Desde esa historia tan personal e íntima, que tiene que ver con el trauma que genera una guerra, McEwan aseguró que la guerra es una máquina brutal para entrar también en muchas vidas, “por eso opté por la novela, yo quería entrar en los sentimientos, en las emociones y eso a veces no te lo permiten las memorias, pero la novela es la maquinaria más maravillosa que hemos inventado para investigar la vida privada y la relación de la vida privada con la sociedad”.

El autor de Expiación, Ámsterdam y En las nubes señaló que él es muy escéptico respecto a aquellos que intentan frenar los límites de la imaginación de otras personas. “Yo creo que se está desdibujando, está desapareciendo la libertad de expresión en muchos estados autocráticos, hay menos libertad y hay una gran recesión de la libertad de expresión y es doloroso ver esto en las universidades, en los campus, en el debate público”, externó.

Quienes todavía viven en sociedades relativamente libres, también tienen coartada la imaginación, “pues no queremos molestar a los demás. Eso también va vinculado con lo que vemos en otros países donde hay jóvenes mayores que no quieren leer ciertos libros para no sentir incomodidad. Si no quieres leer, no leas, pero no impidas a otros hacerlo. Hemos visto cómo se han retirado libros de las bibliotecas de las escuelas y la verdad yo espero que el péndulo empiece a cambiar y girar a otro lado y que encontremos un punto de normalidad y de decencia al respecto porque no puedes cortar la libertad de otras personas, tendríamos que tener una sociedad libre y abierta”.

McEwan asegura que, sobre juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente, es muy útil pensar en cómo nos verán en el futuro y sobre qué van a debatir. “Ahora estoy escribiendo una novela y estaba pensando que dentro de 200 años la gente nos mirará con absoluto disgusto pensando que bebemos leche de otro adulto, o de una vaca. Y que igual el futuro nos condenará por tomar tanto tiempo en tomarnos en serio el cambio climático. Y nos condenará por ello”; sin embargo, también apuntó que hoy el gobierno británico ha abierto informes sobre la riqueza derivada de la esclavitud. Y eso está bien.

En Lecciones, Roland Baines cuenta su historia marcada por los grandes acontecimientos de los últimos setenta años: los misiles de Cuba, la caída del Muro de Berlín, Chernóbil, el Brexit, la pandemia.