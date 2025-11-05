Hay planes para La casa de los famosos

Rosa María Noguerón, la mente detrás de La casa de los famosos México, ya piensa en la cuarta temporada del exitoso reality, mientras al mismo tiempo inician las grabaciones de la segunda temporada de Muero por Marilú, serie que produce junto a Mara Escalante.

La productora del programa que ha cautivado a los mexicanos desde su primera edición aseguró que, tras tres temporadas, ha aprendido cómo mejorar el contenido, aunque considera que son las celebridades quienes cargan con la verdadera responsabilidad de entretener a la audiencia.

“De todas hemos aprendido, nos gusta la historia; finalmente la escriben los habitantes, nosotros solo ponemos las herramientas. Por eso es tan importante el casting: pensar en quién combina con quién, cómo se podría ir escribiendo la historia de ellos, qué le aporta cada uno a la casa, cuando les llamamos para hacerles la invitación”, señaló Noguerón.

¿Segunda oportunidad?

Pese a las críticas que han recibido los participantes del reality, la productora considera que deben aprender a leer el hate, pues incluso eso representa una forma de éxito. Por esa razón, no se negaría a trabajar nuevamente con Adrián Marcelo, de quien solo tiene cosas positivas que decir, destacando su inteligencia y profesionalismo.

“(Adrián Marcelo) es un hombre muy inteligente, es un profesional, sabe lo que hace. A veces hay que saber leer el ‘hate’. Cuando tú tienes personalmente una crítica de alguien que siempre te está criticando, sabes que en el fondo hay admiración; por algo te voltean a ver. Yo creo que en el hate también hay éxito”, explicó.

Al ser cuestionada sobre el impulso que La casa de los famosos México ha dado a las carreras de influencers como Wendy Guevara, y sobre el supuesto “daño” que puede causar a la industria al dar relevancia a personajes no formados en actuación, Noguerón fue clara al señalar que hay lugar para todos.

“Siempre han surgido nuevos talentos que han tenido un lugar en la televisión, y no importa si son ‘influencers’ o si vienen de una escuela o no. Lo importante es que, si su talento lo amerita, hoy día a través de las redes sociales se dan a conocer, y nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ellos”, dijo la productora.

Rodaje

Las productoras Mara Escalante y Rosa María Noguerón dieron el claquetazo oficial del inicio de grabaciones de la segunda temporada de Muero por Marilú, prometiendo mucha diversión e invitados especiales. La serie se estrenará en enero de 2026 a través de Vix, y llegará a la televisión abierta en el mes de febrero.