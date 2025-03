Ofelia Cano arremetió en contra de Olivia Collins, por haber hablado mal de ella ante medios de comunicación. Incluso, Collins la retó y dijo que si se la encontraba la pondría en su lugar, utilizando calificativos despectivos.

Olivia se le fue a la yugular a Ofelia por los audios que le filtró al vidente Jorge Flores, sobre una conversación privada con Romina Mircoli, hija de Dulce, y en la que Romina ofende a su madre. “Yo ya dije, cuando la gente tiene su masa encefálica muy empobrecida, muy flaca, no piensa, recurre a lo fácil, a agredir, a señalar, a dañar”, fueron los comentarios de Ofelia Cano.

Además, le recomendó que ya no abra la boca porque le sacará sus “trapitos sucios”, y le sugirió irse a una estética a teñirse el cabello. Por último, le preguntó que dónde quiere que se vean para arreglar sus diferencias cara a cara. “Aguas, Olivia, porque tienes una cola inmensamente larga. Ahora bien, Olivia, ojalá que te llegue pronto este mensaje: dijiste que me querías golpear donde me encontraras; órale, aquí estoy en México. Dime dónde nos vemos”, externó.