Hay una nueva manera de escribir

En el programa Cultura Veintidós, de Canal 22, el canal cultural de México, el poeta chiapaneco Ulises Córdova fue entrevistado a propósito del homenaje que recibirá durante la onceava Feria Internacional Latin American Cultural Heritage en Nueva York, Estados Unidos.

En el clip, que se encuentra en redes sociales, el autor expone que la poesía que se está haciendo en Chiapas y el arte en general forma parte de una nueva escuela. “Ahora ya no es aquella que espera el momento de inspiración para poder escribir; hoy en día estamos trabajando, estudiando y haciendo talleres para mejorar nuestra escritura y entregar trabajos de calidad”, expresó.

Asimismo, puntualizó que actualmente hay muchos poetas de pueblos originarios que están trabajando fuertemente y que están ganando gran notoriedad, como Ruperta Bautista y Nicolás Huet, además de otros de renombre como Alejandro Aldana y Balam Rodrigo. “Todos los chiapanecos que escribimos estamos tratando de que en cada texto y en cada libro exista realmente un diamante para ofrecerlo al mundo”, refirió.

Presentación de libro

Entre las actividades que se llevarán a cabo en su honor durante el encuentro Latin American Cultural Heritage sobresale la presentación de su libro Tiro de gracia (o Ya nada queda por traicionar). Al respecto, Ulises indicó que esta obra explora las tensiones sociales y personales desde una mirada profunda y reflexiva. “Es un poemario que desafortunadamente retrata la época actual que estamos viviendo, porque fue trabajado durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que se habla de las violencias de la guerra, pero tiene un diálogo con el amor. Comparto que desafortunadamente es actual porque estamos viviendo tiempos de guerra como la de Ucrania, las de Gaza e Irán, pero también estamos viendo actos de amor”, reiteró.

Ulises Córdova, originario de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México y cuenta con una maestría en Creación Literaria por Casa Lamm, que es complementada con una especialización en Historia del Arte.