Hayan esqueleto de D’Artagnan

El esqueleto de un noble francés cuya vida inspiró la novela Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, podría haber sido hallado enterrado en una iglesia de la ciudad holandesa de Maastricht, según las autoridades.

Los trabajadores descubrieron una tumba con restos humanos bajo las baldosas tras el hundimiento parcial del suelo de la iglesia de San Pedro y San Pablo el mes pasado, lo que impulsó la búsqueda del esqueleto mediante pruebas de ADN. Se sospecha que los huesos pertenecen a Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, conocido simplemente como d’Artagnan en la famosa novela de 1844.

El verdadero d’Artagnan, espía y mosquetero del “Rey Sol” de Francia, Luis XIV, murió en el asedio de Maastricht en 1673 al ser alcanzado en la garganta por una bala de mosquete.

La iglesia, situada cerca del lugar donde acampó el ejército francés, ya había sido señalada como posible lugar de descanso del soldado. Transportar su cuerpo de Maastricht a París bajo el calor del verano habría sido difícil.

Los científicos han extraído ADN de una mandíbula del esqueleto para analizarlo y compararlo con el de los descendientes de d’Artagnan. “Esta se ha convertido en una investigación de primer nivel, en la que queremos estar absolutamente seguros —o lo más seguros posible— de que se trata del famoso mosquetero, asesinado aquí cerca de Maastricht”, declaró el arqueólogo Wim Dijkman.

El diácono Jos Valke afirmó que entre las pistas encontradas en el lugar del entierro figuraban una moneda de 1660 y parte de una bala de plomo. “Yacía enterrado bajo el altar, en tierra consagrada”, explicó. “Había una moneda francesa de esa época en la tumba. Y la bala que lo mató estaba a la altura del pecho, tal como se describe en los libros de historia. Los indicios son muy sólidos”.

El personaje ficticio de d’Artagnan, el héroe de Los Tres Mosqueteros era un adolescente impulsivo, amigo de los tres primeros, y que se convirtió en el cuarto. En las adaptaciones cinematográficas de la historia de Dumas, d’Artagnan ha sido interpretado por actores como Douglas Fairbanks y Michael York.