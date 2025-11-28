Hayek pide incentivos para el cine

La actriz y productora mexicana Salma Hayek se convirtió en el centro de atención tras sostener un encuentro privado de casi dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz, donde presentó una serie de propuestas para fortalecer la industria cinematográfica en México.

Según relató la propia mandataria, la conversación con Hayek fue “muy grata” y reveló que la actriz le “cayó re bien”, destacando su claridad y su compromiso con la promoción del cine.

Sin embargo, más allá de la cordialidad, el diálogo se enfocó en temas de fondo: la necesidad de crear incentivos reales para que producciones nacionales e internacionales filmen en territorio mexicano. “Platicamos de algo que ya me había dicho Josefina y Claudia Curiel, que se generaran incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México. Entonces me lo planteó ella, que era importante, y quedamos después de que lo íbamos a platicar para ver que se promoviera porque no solamente el cine, saben que genera muchísimos empleos la industria cinematográfica”, dijo Sheinbaum.

Incluso, recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, quitó los requisitos que se necesitan para poder filmar películas en la capital. “Quitamos los requisitos para filmar películas. Hay una comisión y tardaba como cuatro meses en salir los trámites e hicimos una modificación para que se presentaran y en 24 horas se aprobara o no se aprobara dependiendo del lugar, y si se aprobaba, se acompañaba para hablar con la ciudadanía, que no hubiera problema y acompañar en todo el proceso”, indicó. “Se crearon cerca de 220 mil empleos temporales porque eso es mientras ocurre la filmación; entonces ella planteaba que a lo mejor debería de haber incentivos para promover la industria cinematográfica”, agregó.