Hazbin Hotel conquista el internet

El miércoles 19 de noviembre se estrenó el último episodio de la segunda temporada de la serie Hazbin Hotel, un proyecto de animación producido por SpindleHorse de la mano de la empresa cinematográfica A24, Amazon MGM Studios y Bento Box Entertainment.

En esta segunda temporada surgieron nuevos conflictos y obstáculos que hicieron que Charlie dudara sobre la efectividad de su sueño y su capacidad para administrar el Hotel Hazbin. Por su parte, el influyente trío de los Vees se encargó de levantar una guerra contra el cielo, mientras celebraba la derrota de Alastor, el demonio de la radio.

Creada y dirigida por Vivienne Medrano, mejor conocida como VivziePop, esta serie animada para adultos aborda la alocada vida de Charlie Morningstar, hija de Lucifer y princesa del infierno, quien a través de una iniciativa peculiar, busca rehabilitar a los pecadores en su hotel para que reparen sus errores y puedan llegar al cielo a través de la redención.

Sin embargo, su misión se ve polarizada por una serie de conflictos entre el cielo y el infierno, pues los miembros del ejército celestial se niegan a escuchar las peticiones de Charlie y para resolver el problema de la sobrepoblación en el infierno cada año llevan a cabo un exterminio de demonios y pecadores que pone en peligro la vida de los habitantes.

A través de 16 episodios en sus dos temporadas cargadas de humor agrio y un sin fin de canciones e interpretaciones musicales dignas de un teatro de Broadway, plantea un escenario diferente a lo acostumbrado: un grupo de pecadores que busca remendar sus errores para ganarse un lugar en el cielo y salir del sufrimiento infernal, mientras se enfrentan a sus propios pasados, vicios y aflicciones.

Por otro lado, la serie animada, la cual inició como un pequeño proyecto independiente en la plataforma de Youtube en el año 2019, estrenó en Amazon Prime Video un concierto en vivo efectuado el pasado 20 de octubre de 2025 en el Majestic Theater de Nueva York, marcando de esta forma su llegada al prestigioso mundo de Broadway.

En esta transmisión especial, el elenco principal, conformado por Erika Henningsen (Charlie), Stephanie Beatriz (Vaggie), Keith David (Husk), Kimiko Glenn (Niffty), Blake Roman (Angel Dust), Amir Talai (Alastor), Alex Brightman (Sir Pentious) y Jeremy Jordan (Lucifer), interpretó algunas de las canciones más famosas de la serie: “Gravity”, “Poison” y “Stayed gone”.