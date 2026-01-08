HBO Max dice adiós a clásicos

HBO Max comenzó el 2026 con malas noticias para los fanáticos de la animación; y es que, la plataforma dirá adiós a varias de las series y películas que marcaron a más de una generación.

Entre los proyectos que desaparecerán, a partir de este 31 de enero, se encuentran varios títulos protagonizados por Batman y Superman, dos de los superhéroes favoritos de DC.

Por si esto fuera poco, caricaturas que ya son considerados clásicos como Tom y Jerry, también serán retiradas de la plataforma, por lo que los fans tienen unos últimos días para poder verla. Entre estas se encuentran Fenomenoide, Don Gato y su pandilla, Tom y Jerry Kids, Pinky y Cerebro, Jóvenes Titanes, Los pequeños Looney Tunes, Thundercats y Scooby Doo, ¿dónde estás?

Aunque no se han dado detalles sobre la eliminación de estos contenidos, los rumores indican que podría estar relacionada con la reciente compra de Warner Bros. por Netflix, por lo que los cambios podrían continuar.