HBO Max lanza serie documental

El caso de Debanhi Escobar ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en México en los últimos años.

Su desaparición y posterior hallazgo sin vida en una cisterna de un motel en Monterrey generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

La serie documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? busca arrojar luz sobre este caso, ofreciendo una visión más humana y cercana a la joven y su familia.

Estreno

El documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? se estrenó este 18 de septiembre, en HBO Max. La producción se encuentra disponible en el catálogo de Max Originals, accesible para suscriptores en América Latina.

La serie consta de cuatro episodios que abordan diferentes aspectos del caso: la desaparición: se reconstruye la noche en que Debanhi fue vista por última vez; la búsqueda: se documenta el esfuerzo de la familia y la comunidad por encontrarla; el hallazgo: se analiza el descubrimiento de su cuerpo y las circunstancias que rodearon este hecho y la lucha por justicia: se exploran las acciones legales y sociales emprendidas por la familia para esclarecer el caso.

¿Qué impacto ha tenido la serie?

La docuserie ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, reavivando las discusiones sobre la violencia de género, la desaparición de mujeres y la actuación de las autoridades en casos similares. Muchos usuarios han expresado su apoyo a la familia Escobar y han resaltado la importancia de visibilizar estos casos para exigir justicia.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? es una producción que va más allá de los hechos policiales, ofreciendo una mirada profunda y humana sobre el caso de Debanhi Escobar.

A través de testimonios exclusivos y una narrativa detallada, la serie busca mantener viva la memoria de la joven y continuar la lucha por justicia en su nombre.