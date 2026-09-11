Hechizo de amor 2 no tuvo efecto

La película Hechizo de amor 2 llegó a los cines el 10 de septiembre con una recepción crítica inicial de 32 % en el portal Rotten Tomatoes. La secuela reúne a Nicole Kidman y Sandra Bullock bajo la dirección de Susanne Bier, casi tres décadas después de la cinta estrenada en 1998.

La historia transcurre 25 años después de la primera película y lleva a Sally y Gillian Owens al Reino Unido. Las hermanas buscan detener una maldición que afecta a Kylie, hija de Sally, interpretada por Joey King.

El argumento incorpora elementos de The Book of Magic, novela de Alice Hoffman publicada en 2021. “Por desgracia, la resurrección es un asunto complicado. Aunque no es precisamente un fracaso rotundo, se suma a la pila de secuelas de brujas que quizá sería mejor quemar en la hoguera”, publica el portal de cine Empire.

La revista Variety también hizo su crítica: “La película de Susanne Bier, que llega casi 30 años después de su predecesora, retoma muchos de los elementos que le valieron a ‘Practical magic’, pero no logra corregir sus defectos del pasado”.